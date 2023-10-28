Трубин отбил пенальти в чемпионате Португалии

Украинец снова показал себя с хорошей стороны.

В рамках чемпионата Португалии Бенфика Анатолия Трубина встречается с Каса Пией.

На 54 минуте Каса Пия заработала пенальти. К точке подошел Фелипе Кардосо, но переиграть украинского голкипера ему не удалось.

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Трубин справился с ударом и отбил второй пенальти с момента перехода в стан лиссабонцев.

На момент написания новости в матче идет второй тайм. Счет - 1:0 в пользу Бенфики, за "орлов" забил Жоау Марио.

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