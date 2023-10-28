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Трубин не помог Бенфике добыть победу против Каса Пии несмотря на отбитый пенальти

Середняк чемпионата Португалии смог свести игру к ничьей.
Вчера, 22:02
Бенфика - Каса Пия / Getty Images
Бенфика - Каса Пия / Getty Images

В рамках 9 тура чемпионата Португалии Бенфика встретилась с Каса Пией.

Коллектив Рогера Шмидта провел не лучший свой поединок, но именно "орлы" открыли счет в матче. Жоау Мариу смог вывести свою команду вперед в конце первого тайма.

В начале первого тайма Каса Пия могла сравнять, реализовав пенальти, однако Анатолий Трубин снова показал себя с наилучшей стороны, отбив 11-метровый.

Позже второй гол лиссабонцев отменили из-за офсайда, чем смогли воспользоваться гости. На 81 минуте Гаиска Ларрасабаль "прошил" Трубина, ударив тому между ног с острого угла..

У номинальных фаворитов оставалось еще достаточно времени, чтобы все же вырвать победу, особенно учитывая то, что судья добавил 7 минут, но им этого так и не удалось сделать.

Статистика матча чемпионата Португалии Бенфика - Каса Пия

Бенфика - Каса Пия 1:1

Голы: Мариу, 44 - Ларрасабаль, 81

xG: 1.06 - 1.33
Удары: 14 - 6
Удары в створ: 7 - 3
Владение мячом: 71% - 29%

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: португалия Бенфика Лиссабон Анатолий Трубин

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