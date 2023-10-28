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Футболист Барселоны установил новый рекорд Эль-Классико

Ламин Ямаль стал самым молодым игроком в истории противостояния.
Вчера, 22:21
Ламин Ямаль / Getty Images
Ламин Ямаль / Getty Images

В рамках 11 тура чемпионата Испании Барселона на своем поле уступила Реалу со счетом 2:1.

По ходу поединка в составе каталонцев появился Ламин Ямаль, который установил новый рекорд Эль-Классико.

В возрасте 16 лет и 107 дней Ямаль стал самым молодым футболистом, который выходил на поле в рамках противостояния. До этого рекорд принадлежал Висенте Мартинесу, которому было 16 лет и 280 дней, когда он сыграл за Барселону против Реала в октябре 1941-го.

Отметим, что в этом поединке своеобразное достижение покорилось также и Джуду Беллингему, который стал первым игроком в 21 веке, который забил дубль в своем первом Эль-Классико

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Ламин Ямаль

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