Беллингем установил очередное достижение в футболке Реала

Футболист стал первым в 21 веке футболистом, который отметился дублем в своем первом Эль-Классико.

В рамках 11 тура чемпионата Испании Реал на выезде победил Барселону благодаря дублю Джуда Беллингема со счетом 2:1.

Два гола хавбека не только помогли команде добыть важную победу, но и позволили Джуду установить очередное достижение.

Как сообщает Twitter-аккаунт Opta, Беллингем стал первым в 21 веке игроком, который оформил дубль в рамках своего дебютного Эль-Классико.

Отметим также, что на данный момент англичанин возглавляет гонку бомбардиров в чемпионате Испании, а Реал благодаря победе продолжает делить первое место в турнирной таблице Ла Лиги с Жироной.

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