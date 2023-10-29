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Интер - Рома: обзор и результат матча чемпионата Италии 29.10.2023

Римляне провалили свой изначальный план на игру, а на придумывание нового не хватило времени.
Сегодня, 21:02
Интер - Рома / Getty Images
Интер - Рома / Getty Images

В рамках 10 тура чемпионата Италии Интер встретился с Ромой.

Римляне, судя по всему, планировали играть вторым номером весь матч и в концовке забить, поймав соперника на контратаке, поэтому атаковали крайне мало, но забегая наперед их план оказался провальным.

Уже на 6 минуте матча у "нерадзурри" появилась возможность открыть счет. Хакан Чалханоглу проибвал из пределов штрафной площади, но попал в перекладину.

Чуть позже Маркус Тюрам и Федерико ДиМарко поочередно пытались пробить Руя Патрисиу, но ни одному из них это не удалось.Еще до перерыва у Николо Бареллы был шанс. Он оказался с мячом после неразберихи в штрафной, но пробил выше ворот.

После возобновления игры продолжали давить именно подопечные Симоне Индзаги, но принесло свои плоды это лишь в концовке матча. На 81 минуте Маркус Тюрам открыл счет, забив единственный гол в матче.

Отметим, что этот матч из-за дисквалификации пропускал наставник "волков" Жозе Моуриньо.

Статистика матча чемпионата Италии Интер - Рома

Интер - Рома 1:0

Гол: Тюрам, 81

xG: 2.33 - 0.12
Удары: 19 - 2
Удары в створ: 3 - 1
Владение мячом: 64% - 36%

Интер: Соммер - Павар (Дармиан, 46), Ачерби, Бастони - Дюмфрис (Де Врей, 85), Мхитарян (Фраттези, 78), Чалханоглу (Асслани, 75), Барелла, ДиМарко (Карлос Аугусто, 83) - Мартинес, Тюрам.

Рома: Патрисиу-  Н'Дика, Льоренте, Манчини - Залевски (Челик, 75), Бове (Белотти, 84), Паредес (Азмун, 89), Кристанте, Кристенсен - Лукаку, Эль-Шаарави (Ауар, 84)

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