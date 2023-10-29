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Президент Лиона прокомментировал отмену игры с Марселем

Джон Текстор заявил, что его команда хотела играть.
Вчера, 22:54
Джон Текстор / Getty Images
Джон Текстор / Getty Images

Президент Олимпик Лиона Джон Текстор высказался об отмене поединка против Олимпик Марселя. 

Текстор заявил, что "ткачи" хотели играть, но их об этом не спрашивали.

"Нет, мы не просили отменить матч. Очень быстро после того, как произошел инцидент, мы провели командное собрание. Наша команда решила, что будет играть. Они хотели играть, они были готовы играть.

Я очень горжусь тем, что капитан захотел это сделать. Решение было принято без учета нашего мнения. Мы хотели играть в футбол. Мы злы", - заявил Текстор.

Напомним, что фанаты Марселя закидали камнями автобус Лиона, поранив наставника команды Фабио Гроссо.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: лион марсель

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