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Тен Хаг: МЮ никогда не будет играть, как Аякс

Не та философия, не те игроки.
Сегодня, 15:19
Эрик Тен Хаг / Getty Images
Эрик Тен Хаг / Getty Images

Эрик тен Хаг объяснил, почему МЮ никогда не будет играть, как Аякс.

Отметим, что нидерландский тренер перешел к манкунианцам именно из Амстердама, где при нем Аякс был очень силен.

Однако в МЮ, как отмечает тен Хаг, другая философия и другие игроки, потому играть приходится иначе.

"Мы никогда не будем играть в тот футбол, который показывал Аякс. Теперь у меня другие игроки, я пришел сюда не за этим.

Состав определяет, как будет играть команда. Вот почему мы играем не так, как Аякс. Так и должно быть, потому что здесь я не могу играть так же.

Этого нет в ДНК Манчестер Юнайтед. Футбол в Аяксе очень характерный, здесь мы будем играть гораздо более прямолинейно. У нас есть игроки для этого, особенно в атаке", – цитирует тренера Daily Mail.

Ранее также сообщалось, что Илья Забарный отметился достижением за Борнмут.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед Эрик тен Хаг

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