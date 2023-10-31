Месси: Моя карьера в ПСЖ сложилась не так, как я надеялся
Нападающий Интер Майами Лионель Месси поделился мнением об игре за ПСЖ.
"Моя карьера в ПСЖ сложилась не так, как я надеялся, по разным причинам. Я прожил в Париже два года, там у меня остались очень хорошие друзья.
Город мне очень понравился, моим сыновьям – тоже, и им было тяжело покидать Париж, потому что они не хотели уезжать, они хотели остаться в своей школе и со своими друзьями. Это невероятный город, в котором мне довелось пожить какое-то время".
Читай также: Месси назвал лучший клуб мира
"Со спортивной точки зрения, получилось не так, как я надеялся, но я помню все хорошее, что я пережил, и позитивных моментов было много", – сказал Месси в интервью RMC.
Напомним, аргентинец выступал за ПСЖ два года, после чего перебрался в Интер Майами на правах свободного агента.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!