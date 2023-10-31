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Месси: Моя карьера в ПСЖ сложилась не так, как я надеялся

Аргентинец высказался о периоде выступлений во Франции.
Сегодня, 09:25
Лионель Месси / Getty Images
Лионель Месси / Getty Images

Нападающий Интер Майами Лионель Месси поделился мнением об игре за ПСЖ.

"Моя карьера в ПСЖ сложилась не так, как я надеялся, по разным причинам. Я прожил в Париже два года, там у меня остались очень хорошие друзья.

Город мне очень понравился, моим сыновьям – тоже, и им было тяжело покидать Париж, потому что они не хотели уезжать, они хотели остаться в своей школе и со своими друзьями. Это невероятный город, в котором мне довелось пожить какое-то время".

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"Со спортивной точки зрения, получилось не так, как я надеялся, но я помню все хорошее, что я пережил, и позитивных моментов было много", – сказал Месси в интервью RMC.

Напомним, аргентинец выступал за ПСЖ два года, после чего перебрался в Интер Майами на правах свободного агента.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ Золотой мяч Лионель Месси

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