Гвардиола назвал главного соперника Манчестер Сити

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола высказался о доминировании в Англии.

По словам специалиста, главным соперником его команды является Ливерпуль.

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"В один год Манчестер Юнайтед с Сульшером был очень близок, но в целом это был Ливерпуль. Когда я закончу свое пребывание здесь, Ливерпуль будет считаться моим соперником, нашим соперником.

Они создали нам сложности и помогли нам стать лучше во всех отношениях. Ни одна команда не создала нам столько сложностей за время моей работы в Сити", - приводит слова Гвардиолы The Guardian.

Напомним, Гвардиола вместе с Манчестер Сити пять раз выиграл АПЛ, единственным клубом, который отобрал у них титул, стал Ливерпуль.

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