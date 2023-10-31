iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Гвардиола назвал главного соперника Манчестер Сити

Специалист отметил борьбу за чемпионство в АПЛ.
Сегодня, 12:20
Хосеп Гвардиола / Getty Images
Хосеп Гвардиола / Getty Images

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола высказался о доминировании в Англии.

По словам специалиста, главным соперником его команды является Ливерпуль.

Читай также: Месси назвал лучший клуб мира

"В один год Манчестер Юнайтед с Сульшером был очень близок, но в целом это был Ливерпуль. Когда я закончу свое пребывание здесь, Ливерпуль будет считаться моим соперником, нашим соперником.

Они создали нам сложности и помогли нам стать лучше во всех отношениях. Ни одна команда не создала нам столько сложностей за время моей работы в Сити", - приводит слова Гвардиолы The Guardian.

Напомним, Гвардиола вместе с Манчестер Сити пять раз выиграл АПЛ, единственным клубом, который отобрал у них титул, стал Ливерпуль.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Хосеп Гвардиола

Статьи по теме

Манчестер Сити потерял на неопределенный срок основного полузащитника Манчестер Сити потерял на неопределенный срок основного полузащитника
ФИФА огласила претендентов на звание лучшего тренера года ФИФА огласила претендентов на звание лучшего тренера года
"Большая потеря": Гвардиола сообщил, сколько Де Брюйне пропустит из-за травмы "Большая потеря": Гвардиола сообщил, сколько Де Брюйне пропустит из-за травмы
"Та же, что и в финале Лиги чемпионов": Гвардиола подтвердил рецидив травмы у Де Брюйне "Та же, что и в финале Лиги чемпионов": Гвардиола подтвердил рецидив травмы у Де Брюйне
Помочь журналистам

Видео

Виктория - Шахтер 0:3 видео голов и лучших моментов Кубка Украины
Виктория - Шахтер 0:3 видео голов и лучших моментов Кубка Украины

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Шахтер очков не набрал, но Украина сохранила свою позицию
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Сачко опустился, Марченко приблизился к ТОП-200
просмотров
Рейтинг ФИФА: Украина поднялась на две строчки, Хорватия упала на четыре
просмотров

Последние новости

Бокс14:04
Задача для Полесья: Усик назвал свою футбольную мечту
Европа13:50
Маттеус - о Золотом мяче для Месси: Это фарс, он победил несправедливо
Украина13:30
Динамо Киев: расписание и результаты матчей
Бокс13:19
Снова Мейвезер? Пакьяо может в декабре вернуться в ринг
Украина13:04
Шахтер Донецк: расписание и результаты матчей
Европа12:51
Месси высказался о противостоянии с Роналду
НБА12:45
ТОП-10 моментов игрового дня НБА: Гилджес-Александер и Расселл возглавили рейтинг
Европа12:24
Ювентус решил продлить контракт с игроком-лудоманом
Европа12:20
Гвардиола назвал главного соперника Манчестер Сити
Бокс11:56
"Царь - ненастоящий": Усик изящно подколол Фьюри
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK