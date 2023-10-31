Возлюбленная игрока Манчестер Сити явилась на церемонию Золотого Мяча в откровенном наряде

Девушка хавбека Манчестера Сити Бернарду Силвы появилась на церемонии награждения Золотого мяча в откровенном наряде.

Многие заметили, что платье Инес, несмотря на свою красоту, выглядит весьма вызывающе из-за зоны декольте. Ввиду того, что девушка была без бюстгальтера, на ней акцентировали внимание многие издания и журналисты.

Напомним, пара стала встречаться летом 2020 года, а спустя 12 месяцев сыграла свадьбу. У Бернарду и Инес есть совместный ребенок Карлота.

Ранее сообщалось, что на красной дорожке Золотого мяча провели очень милую акцию.

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