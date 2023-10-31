Тухель высказался о трансферных планах Баварии
Немецкий специалист попытается усилить свою команду зимой.
Наставник мюнхенской Баварии Томас Тухель поделился мыслями о трансферных планах Баварии на зимнее трансферное окно.
Специалист заверил, что "красные" будут искать пути усиления команды, но добиться этого будет непросто.
Читай также: Легендарный хавбек Баварии установил новый клубный рекорд
"Мы работаем над этим. Мы потеряем много игроков на несколько недель в январе из-за их участия в международных турнирах.
У нас все под контролем. Мы постараемся усилить нашу команду в январе, хотя это и непросто", - цитирует слова немца Twitter-аккаунт Bayern & Germany.
Отметим, что сейчас Бавария идет на втором месте в Бундеслиге, отставая от Байера на 2 пункта.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!