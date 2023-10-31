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Тухель высказался о трансферных планах Баварии

Немецкий специалист попытается усилить свою команду зимой.
Сегодня, 20:52
Томас Тухель / Getty Images
Томас Тухель / Getty Images

Наставник мюнхенской Баварии Томас Тухель поделился мыслями о трансферных планах Баварии на зимнее трансферное окно.

Специалист заверил, что "красные" будут искать пути усиления команды, но добиться этого будет непросто.

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"Мы работаем над этим. Мы потеряем много игроков на несколько недель в январе из-за их участия в международных турнирах.

У нас все под контролем. Мы постараемся усилить нашу команду в январе, хотя это и непросто", - цитирует слова немца Twitter-аккаунт Bayern & Germany.

Отметим, что сейчас Бавария идет на втором месте в Бундеслиге, отставая от Байера на 2 пункта.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бавария Томас Тухель

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