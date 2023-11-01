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Селтик заблокировал абонементы болельщиков за поддержку Палестины

Клуб активно борется с политической позицией своих фанатов.
Сегодня, 09:28
Селтик / Getty Images
Селтик / Getty Images

Селтик решил радикально бороться с фанатами, которые поддерживают Палестину, пишет The Telegraph.

Напомним, что болельщики шотландского клуба активно поддерживают Палестину в конфликте с Израилем. 

Фанаты уже несколько раз проводили политические акции на трибунах, хотя клуб и просил этого не делать. Тем не менее люди продолжали приносить на матчи баннеры по типу "Свободу Палестине".

Болельщики "кельтов" убеждены, что палестинцы - пострадавшая сторона в этом конфликте. Более того, они повторяют судьбу ирландцев, которые были вынуждены бежать в Шотландию, спасаясь от англичан.

В итоге руководство Селтика пошло на радикальные меры. Фанаты, замеченные в активной поддержке Палестины, неожиданно узнали, что их абонементы были аннулированы. Сейчас речь идет примерно о 200 людях, которые более не смогут посещать матчи "кельтов".

Ранее, напомним, Майнц вернул в состав игрока, которого отстранял за поддержку Палестины.

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