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Тен Хаг: Скоро МЮ покажет свой лучший футбол

Нидерландец уверен, что его команда преодолеет кризис.
Сегодня, 15:09
Эрик тен Хаг / Getty Images
Эрик тен Хаг / Getty Images

В рамках Кубка английской Лиги Манчестер Юнайтед сегодня, 1 ноября, примет Ньюкасл Юнайтед.

Наставник "красных дьяволов" Эрик тен Хаг высказался о текущем положении дел в своей команде. Нидерландец выразил уверенность в том, что его подопчные ескоро выйдут на лучший свой уровень.

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"Я верю, что это вопрос времени, когда мы покажем себя во всей красе. Это произойдет, я уверен.

В МЮ каждая игра связана с высокими ставками. Каждый день на всех, кто связан с этим клубом, оказывается давление. Но Манчестер Юнайтед скоро покажет себя с лучшей стороны, я уверен", - заявил специалист.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед Эрик тен Хаг

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