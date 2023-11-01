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Игроки Манчестер Юнайтед недовольны жесткими методами тен Хага

Футболисты негодуют в раздевалке.
Сегодня, 18:19
Эрик тен Хаг / Getty Images
Эрик тен Хаг / Getty Images

Игроки Манчестер Юнайтед недовольны резким подходом главного тренера Эрика тен Хага. Об этом сообщает издание Daily Mail.

В раздевалке верят, что жесткий подход нидерландского специалиста к решению некоторых проблем плохо сказывается на гармонии в команде. Также это влияет на сыгранность игроков.

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Напомним, из-за подобных методов тен Хага был отстранен вингер Джейдон Санчо. Англичанин разругался с тренером.

После десяти туров АПЛ Манчестер Юнайтед занимает лишь восьмое место в таблице.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед Эрик тен Хаг

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