Игроки Манчестер Юнайтед недовольны жесткими методами тен Хага
Футболисты негодуют в раздевалке.
Игроки Манчестер Юнайтед недовольны резким подходом главного тренера Эрика тен Хага. Об этом сообщает издание Daily Mail.
В раздевалке верят, что жесткий подход нидерландского специалиста к решению некоторых проблем плохо сказывается на гармонии в команде. Также это влияет на сыгранность игроков.
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Напомним, из-за подобных методов тен Хага был отстранен вингер Джейдон Санчо. Англичанин разругался с тренером.
После десяти туров АПЛ Манчестер Юнайтед занимает лишь восьмое место в таблице.
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