В среду, 1 ноября, Бавария встречалась на выезде с Саарбрюккеном в рамках 1/16 финала Кубка Германии.

Команда Томаса Тухеля прекратила борьбу за трофей уже на этой стадии турнира, потерпев сенсационное поражение 1:2 от представителя третьего дивизиона страны.

Мюнхенцам достаточно быстро удалось открыть счет в противостоянии, когда на 16-й минуте отличился Томас Мюллер. Тем не менее перед перерывом Патрик Зонтхаймер восстановил паритет.

Во второй половине встречи Бавария не смогла дожать соперника, а Саарбрюккен своим решающим моментом воспользовался. В компенсированное к матчу время Марсель Гаус после передачи с фланга в штрафную расстрелял ворота Мануэля Нойера.

Читай также: Тухель - о вылете из Кубка Германии: Разумного объяснения нет

Вашему вниманию видео всех голов матча Саарбрюккен - Бавария в 1/16 финала Кубка Германии:

Саарбрюккен - Бавария 2:1

Голы: Зонтхаймер, 45+1, Гаус, 90+6 - Мюллер, 16

Саарбрюкен: Шрайбер, Риццуто, Уаферро (Цивея, 71), Бедер, Цайц, Гаус, Рабихич (Шмидт, 72), Зонтхаймер (Брюнкер, 83), Наифи, Ди Микеле Санчес (Кербер, 67), Штеле (Биада, 67).

Бавария: Нойер, Сарр (Гнабри, 60), де Лигт (Лаймер, 25), Ким Мин Чжэ, Дэвис, Киммих, Крэтциг (Мусиала, 60), Мюллер, Сане (Коман, 60), Шупо-Мотинг, Тель.

Предупреждения: Цайц 10, Шупо-Мотинг 40, Зонтаймер 72, Гаус 82.

Источник: MEGOGO

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!