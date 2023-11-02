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Тухель - о вылете из Кубка Германии: Разумного объяснения нет

Немецкий специалист не может описать произошедшее.
Сегодня, 00:50
Томас Тухель / Getty Images
Томас Тухель / Getty Images

Главный тренер Баварии Томас Тухель высказался о вылете из Кубка Германии от Саарбрюкена (1:2).

"Мы не были самонадеянными, не относились к матчу легкомысленно. Тут найдется либо сотня объяснений, либо ни одного.

Странное ощущение. Все, кто говорит, что мы должны побеждать здесь, правы. Разумного объяснения нет, мы крайне разочарованы".

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"Мы очень хотели поехать в Берлин. Но что есть – то есть, надо поздравить соперника", – сказал немец в интервью Bayern & Germany.

Напомним, мюнхенский клуб вылетел из Кубка Германии в матче с соперником из низших лиг во второй раз за последние четыре года.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бавария Томас Тухель

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