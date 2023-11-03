Экс-игрок Барселоны заявил, что молодежи не стоит равняться на Месси и Роналду

Испанец призвал смотреть на другие примеры для подражания.

Бывший нападающий Барселоны Боян Кркич заявил, что Лионель Месси и Криштиану Роналду не являются примерами для подражания.

"Я всегда хотел передать свой опыт как футболиста. То, что люди считают очень красивым, но где есть страдания и усилия. Я хотел объяснить, что пережил. Причины моих решений.

Это не просто документальный фильм для футбольных фанатов, он выходит за рамки этого, рассказывает о личном и показывает, что Месси не является примером".

Читай также: Месси отказался фотографироваться с президентом Барселоны после вручения Золотого мяча

"Ни Месси, ни Роналду, ни Рафа Надаль не являются обычными людьми, они не могут быть примером для молодежи. Они экстраординарны. Но успех может быть другим.

Для меня Серхио Каналес – успешный спортсмен, потому что он трижды рвал крестообразные связки и попадал в сборную. Хоселу в 33 года попал в Реал. Вот это успех", – сказал Кркич в интервью As.

Напомним, испанец завершил профессиональную карьеру этой весной в возрасте 32-х лет.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!