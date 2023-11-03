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Экс-игрок Барселоны заявил, что молодежи не стоит равняться на Месси и Роналду

Испанец призвал смотреть на другие примеры для подражания.
Сегодня, 11:21
Боян Кркич / Getty Images
Боян Кркич / Getty Images

Бывший нападающий Барселоны Боян Кркич заявил, что Лионель Месси и Криштиану Роналду не являются примерами для подражания.

"Я всегда хотел передать свой опыт как футболиста. То, что люди считают очень красивым, но где есть страдания и усилия. Я хотел объяснить, что пережил. Причины моих решений.

Это не просто документальный фильм для футбольных фанатов, он выходит за рамки этого, рассказывает о личном и показывает, что Месси не является примером".

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"Ни Месси, ни Роналду, ни Рафа Надаль не являются обычными людьми, они не могут быть примером для молодежи. Они экстраординарны. Но успех может быть другим.

Для меня Серхио Каналес – успешный спортсмен, потому что он трижды рвал крестообразные связки и попадал в сборную. Хоселу в 33 года попал в Реал. Вот это успех", – сказал Кркич в интервью As.

Напомним, испанец завершил профессиональную карьеру этой весной в возрасте 32-х лет.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Лионель Месси Криштиану Роналду Боян Кркич

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