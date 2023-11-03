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Беллингем - о футболе: Я ходил на тренировки, где собирал букетики маргариток для мамы

Англичанин изначально не думал о профессиональной карьере.
Сегодня, 12:54
Джуд Беллингем / Getty Images
Джуд Беллингем / Getty Images

Хавбек Реала Джуд Беллингем заявил, что изначально не хотел быть футболистом.

"Сначала футбол мне не нравился. Знаю, это странно, потому что я сойду с ума, если сейчас отобрать у меня футбол. Я ходил на тренировку и собирал траву и цветы. Я собирал небольшие букетики маргариток для мамы.

Мои родители никогда на меня не давили. Папа продолжал брать меня с собой, но он практически говорил: можешь поиграть в прятки или нарвать цветы, если хочешь. А потом я заинтересовался".

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"В детстве у меня была свобода. Мои родители никогда не заставляли меня что-то делать, пока я хорошо себя вел и думал о других", – сказал англичанин в интервью L’Equipe.

Напомним, Белингем дебютировал в профессиональном футболе в 16 лет. Первым клубом игрока стал Бирмингем.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реал Мадрид джуд беллингем

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