Тобол Шахова стал обладателем Кубка Казахстана

В финале был обыгран Ордабасы Евгения Макаренко и Артема Беседина.

В Казахстане состоялся финал Кубка страны между Ордабасы и Тоболом.

Победу со счетом 0:1 добыли гости, в составе которых выступает украинский хавбек Евгений Шахов. Украинец вышел в старте, но не отличился результативными действиями.

Отметим, что в составе Ордабасы выступают Евгений Макаренко и Артем Беседин, которые также сыграли с первых минут.

Напомним, ранее сообщалось, что клуб Макаренко и Беседина впервые в истории стал чемпионом Казахстана.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!