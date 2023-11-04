iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Тобол Шахова стал обладателем Кубка Казахстана

В финале был обыгран Ордабасы Евгения Макаренко и Артема Беседина.
Сегодня, 15:30
Ордабасы - Тобол
Ордабасы - Тобол

В Казахстане состоялся финал Кубка страны между Ордабасы и Тоболом.

Победу со счетом 0:1 добыли гости, в составе которых выступает украинский хавбек Евгений Шахов. Украинец вышел в старте, но не отличился результативными действиями.

Отметим, что в составе Ордабасы выступают Евгений Макаренко и Артем Беседин, которые также сыграли с первых минут.

Напомним, ранее сообщалось, что клуб Макаренко и Беседина впервые в истории стал чемпионом Казахстана.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тобол Ордабасы

Статьи по теме

Ордабасы Беседина и Макаренко впервые в истории стал чемпионом Казахстана Ордабасы Беседина и Макаренко впервые в истории стал чемпионом Казахстана
Беседин отличился вторым голом за Ордабасы Беседин отличился вторым голом за Ордабасы
Экс-форвард Динамо отметился курьезным дебютным голом в чемпионате Казахстана Экс-форвард Динамо отметился курьезным дебютным голом в чемпионате Казахстана
Экс-хавбек сборной Украины подписал контракт с клубом из Казахстана Экс-хавбек сборной Украины подписал контракт с клубом из Казахстана
Помочь журналистам

Видео

Последний матч Луческу и поражение Динамо от Шахтера в обзоре украинского Классического
Последний матч Луческу и поражение Динамо от Шахтера в обзоре украинского Классического

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Сачко опустился, Марченко приблизился к ТОП-200
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2023
просмотров

Последние новости

Европа17:25
Роналду стал обладателем новых часов за 1,3 млн долларов
Европа17:21
Миколенко отметился голом в ворота Брайтона
Формула 117:21
Гран-при Бразилии: Норрис выиграл квалификацию спринта
Формула 117:18
Руководитель Альфа Ромео опроверг слухи о возможном отказе Ауди от Формулы-1
Европа16:57
Артем Довбик: статистика-2023/2024
Европа16:56
Голы Довбыка и Цыганкова принесли Жироне победу над Осасуной
Европа16:51
Маркус Рэшфорд: статистика-2023/2024
Европа16:50
Виктор Цыганков: статистика-2023/2024
Европа16:49
Цыганков отметился голом с ассиста Довбика
Европа16:35
Довбик отметился голом в ворота Осасуны
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK