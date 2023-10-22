Беседин отличился вторым голом за Ордабасы

Украинский форвард не ушел с поля без забитого мяча в матче против Шахтера Караганды

В рамках 25 тура чемпионата Казахстана Ордабасы Артема Беседина встречается с Шахтером из Караганды.

На 27 минуте матча хозяева довели счет до разгромного, забив третий гол в матче. Автором мяча стал украинский форвард Артем Беседин.

На момент написания новости в матче идет второй тайм. Счет - 3:1 в пользу Ордабасы.

В live таблице коллектив украинца идет на первом месте опережая Астану на 5 очков.

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