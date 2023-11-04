Холанд травмировался в матче против Борнмута

Нападающий Манчестер Сити Эрлинг Холанд получил повреждение в матче против Борнмута (6:1).

Норвежский футболист покинул поле в перерыве игры. Причина и характер травмы пока неизвестны.

Игрок пройдет в ближайшее время медицинское обследование, после чего станут известны все детали и характер повреждения.

Напомним, в текущем сезоне на счету 23-летнего форварда 11 голов и 2 ассиста в 11 матчах АПЛ.

Ранее сообщалось, что Холанд установил очередное достижение в АПЛ.

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