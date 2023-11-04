Милан - Удинезе: результат матча
В субботу, 4 ноября, в рамках 11-го тура Серии А Милан принимал дома Удинезе.
"Россонери" с самаого начала забрали игру под свой контроль, но что делать с мячом никак не могли понять. В итоге первый опасный момент создали футболисты Удинезе, и, в общем-то, единственный момент за весь тайм.
Во втором тайме Милан стал играть несколько агрессивней, однако Ясин Адли совершил ненужный фол в своей штрафной, а Роберто Перейра за это офрмил пенальти. И снова, это был чуть ли не единственный момент за весь тайм. Только на последних минутах Милан предпринял последние попытки спасти мяч, но Сильвестри выдал два шикарнейших сейва после ударов Жиру и Флоренци.
Абсолютно серый матч, беспомощный Милан и неожиданная победа аутсайдера чемпионата. Эти три очка позволили Удинезе покинуть зону вылета.
Статистика матча чемпионата Италии Милан - Удинезе
Милан - Удинезе 0:1
Гол: Перейра (пенальти, 61
xG: 0.80 - 1.45
Удары: 14 - 12
Удары в створ: 5 - 2
Владение мячом: 72% - 28%
Милан: Меньян - Калабрия, Томори, Тиав, Флоренци - Муса (Ромеро, 82), Крунич (Адли, 46), Рейндерс (Лофтус-Чик, 67), Рафаэл Леау - Жиру, Йович (Окафор, 46).
Удинезе: Сильвестри - Кабаселе, Бийол, Перес - Эбоселе (Жоау Феррейра, 84), Земура (Камара, 84), Уолас, Пайеро (Ловрич, 72), Самарджич (Товен, 78), Перейра - Саксесс (Лукка, 84).
Предупреждения: Крунич, 19 - Перес, 54, Кабаселе, 55
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