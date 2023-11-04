iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Милан - Удинезе: результат матча

"Россонери" не смогли превратить доминацию в победу.
Вчера, 23:47
Милан - Удинезе / Getty Images
Милан - Удинезе / Getty Images

В субботу, 4 ноября, в рамках 11-го тура Серии А Милан принимал дома Удинезе.

"Россонери" с самаого начала забрали игру под свой контроль, но что делать с мячом никак не могли понять. В итоге первый опасный момент создали футболисты Удинезе, и, в общем-то, единственный момент за весь тайм.

Во втором тайме Милан стал играть несколько агрессивней, однако Ясин Адли совершил ненужный фол в своей штрафной, а Роберто Перейра за это офрмил пенальти. И снова, это был чуть ли не единственный момент за весь тайм. Только на последних минутах Милан предпринял последние попытки спасти мяч, но Сильвестри выдал два шикарнейших сейва после ударов Жиру и Флоренци.

Абсолютно серый матч, беспомощный Милан и неожиданная победа аутсайдера чемпионата. Эти три очка позволили Удинезе покинуть зону вылета.

Статистика матча чемпионата Италии Милан - Удинезе

Милан - Удинезе 0:1

Гол: Перейра (пенальти, 61

xG: 0.80 - 1.45
Удары: 14 - 12
Удары в створ: 5 - 2
Владение мячом: 72% - 28%

Милан: Меньян - Калабрия, Томори, Тиав, Флоренци - Муса (Ромеро, 82), Крунич (Адли, 46), Рейндерс (Лофтус-Чик, 67), Рафаэл Леау - Жиру, Йович (Окафор, 46).

Удинезе: Сильвестри - Кабаселе, Бийол, Перес - Эбоселе (Жоау Феррейра, 84), Земура (Камара, 84), Уолас, Пайеро (Ловрич, 72), Самарджич (Товен, 78), Перейра - Саксесс (Лукка, 84).

Предупреждения: Крунич, 19 - Перес, 54, Кабаселе, 55

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Милан удинезе

Статьи по теме

Милан хочет арендовать одноклубника Зинченко Милан хочет арендовать одноклубника Зинченко
Основный защитник Милана пропустит из-за травмы половину сезона Основный защитник Милана пропустит из-за травмы половину сезона
Камбек Наполи после дубля Жиру в обзоре матча с Миланом: видео лучших моментов Камбек Наполи после дубля Жиру в обзоре матча с Миланом: видео лучших моментов
Милан и Наполи сыграли вничью, выдав два противоположных тайма Милан и Наполи сыграли вничью, выдав два противоположных тайма
Помочь журналистам

Видео

Последний матч Луческу и поражение Динамо от Шахтера в обзоре украинского Классического
Последний матч Луческу и поражение Динамо от Шахтера в обзоре украинского Классического

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Сачко опустился, Марченко приблизился к ТОП-200
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2023
просмотров

Последние новости

Другие страны00:50
Три гола, две красных карточки и уйма неспортивного поведения: Флуминенсе стал обладателем Кубка Либертадорес
Киберспорт00:27
Monte уступили руснявой virtus.pro в полуфинале турнира Thunderpick
Вчера, 23:58
Европа23:58
Барселона с огромным трудом заработала очки в Сан-Себастьяне
Европа23:47
Милан неожиданно уступил аутсайдеру Серии А
Европа22:57
Тухель: Журналистам предстоит сделать разворот на 180 градусов
Европа22:55
Артета - о судействе в матче с Ньюкаслом: Это позор
Формула 122:50
Гран-при Бразилии: Норрис выиграл квалификацию спринта, Ферстаппен - сам спринт
Европа22:33
Криштиану Роналду: статистика-2023/2024
Европа22:27
Гол и ассист Роналду помогли Ан-Насру добыть очередную победу в чемпионате Саудовской Аравии
Европа22:22
Сидорчук отличился дебютным голом за Вестерло
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK