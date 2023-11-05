Лунин поздравил Марсело с завоеванием Копа Либертадорес

В рамках финала Копа Либертадорес Флуминенсе победил Боку Хуниорс со счетом 2:1.

Голкипер мадридского Реала Андрей Лунин поздравил своего экс-партнера Марсело с завоеванием трофея.

"Легенда. Большие поздравления", - написал украинский вратарь в своей Instagram Stories, прикрепив фото защитника с кубком.

Читай также: Неймар, Марсело и звезда Ман Сити: кто выигрывал Лигу чемпионов и Копа Либертадорес

Отметим, что Марсело является воспитанником Флуминенсе и выступал за клуб с 2005 по 2006, а затем вернулся в начале 2023 года.

Также стоит сказать, что для бразильского клуба это первый завоеванный Копа Либертадорес в карьере.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!