Анчелотти остается в Реале? У легендарного тренера нет договоренностей со сборной Бразилии

Итальянец может продолжить работать в Мадриде.

Главный тренер Реала Карло Анчелотти может летом не сменить команду. Об этом сообщает издание El Chiringuito TV.

"Анчелотти ничего не согласовал с Бразилией. Если Реал предложит ему продлить контракт, он подпишет его с закрытыми глазами", – заявил журналист Эду Агирре.

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Напомним, итальянский специалист должен был летом 2024 года возглавить сборную Бразилии. Официально стороны ни о чем не объявляли.

После 12-ти туров Ла Лиги Реал идет на втором месте, набрав 29 баллов.

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