Анчелотти остается в Реале? У легендарного тренера нет договоренностей со сборной Бразилии
Итальянец может продолжить работать в Мадриде.
Главный тренер Реала Карло Анчелотти может летом не сменить команду. Об этом сообщает издание El Chiringuito TV.
"Анчелотти ничего не согласовал с Бразилией. Если Реал предложит ему продлить контракт, он подпишет его с закрытыми глазами", – заявил журналист Эду Агирре.
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Напомним, итальянский специалист должен был летом 2024 года возглавить сборную Бразилии. Официально стороны ни о чем не объявляли.
После 12-ти туров Ла Лиги Реал идет на втором месте, набрав 29 баллов.
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