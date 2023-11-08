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Анчелотти ответил на критику в свой адрес

Итальянец не обращает внимание на негативные отзывы.
Сегодня, 19:50
Карло Анчелотти / Getty Images
Карло Анчелотти / Getty Images

Главный тренер Реала Карло Анчелотти высказался касаемо критики в свой адрес.

"Я чувствую, что болельщики меня любят, и очень ценю это. Я чувствую любовь Сантьяго Бернабеу, клуб показывает мне свою любовь каждый день".

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"Я не ощущаю критики. Здесь мне очень комфортно", – сказал итальянец в интервью Marca.

Напомним, после 12-ти туров Ла Лиги Реал занимает второе место, набрав 29 баллов.

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