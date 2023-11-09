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Скоулз - о тен Хаге: Манчестер Юнайтед не может себе позволить уволить еще одного тренера

Великий полузащитник манкунианцев считает, что клуб должен продолжать доверять нидерландцу.
Сегодня, 10:46
Эрик тен Хаг / Getty Images
Эрик тен Хаг / Getty Images

Поражение от Копенгагена стало для Манчестер Юнайтед уже девятым в семнадцати матчах нынешнего сезона.

Катастрофическая нестабильность результатов клуба создает угрозу для главного тренера команды Эрика тен Хага, который может потерять свою работу.

Однако легендарный хавбек "красных дьяволов" Пол Скоулз считает, что клуб должен продолжать доверять нидерландскому наставнику, так как в прошлые годы увольнение тренера на второй-третий сезон ни к чему не приводило.

"Я до сих пор не чувствую, что на него оказывается такое большое давление. Думаю, у него был хороший год и он выиграл немного времени в этом отношении", - цитирует англичанина The Athletic.

"У него в команде серьезные проблемы с травмами, но, как вы говорите, девять поражений в семнадцати играх — это недостаточно хорошо".

"Я знаю, что тренеров увольняли на второй или третий год. Не думаю, что мы больше можем позволить себе подобное. Нам нужно дать этому парню работать дальше".

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После четырех сыгранных туров группового этапа Лиги чемпионов Манчестер Юнайтед занимает последнее место своего квартета, заработав всего три очка. В оставшихся двух турах манкунианцев ждет выездная игра с Галатасараем и домашний поединок против Баварии.

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