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Футбол

Стали известны сроки восстановления конкурента Лунина после травмы

Кепа выбыл на несколько недель.
Сегодня, 17:51
Кепа Аррисабалага / Getty Images
Кепа Аррисабалага / Getty Images

Вратарь Реала Кепа Аррисабалага выбыл на некоторое время из-за травмы. Об этом сообщает журналист The Athletic Гильермо Раи.

Уже в пятницу игроку сделают МРТ. По предварительным данным, у него небольшой разрыв абдуктора. Сроки восстановления составят от 2 до 3 недель.

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Напомним, футболист травмировался на разминке перед матчем Лиги чемпионов против Браги (3:0), ввиду чего на воротах стоял украинец Андрей Лунин.

В текущем сезоне на счету Кепы шесть сухих матчей в 13-ти матчах Ла Лиги.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реал Мадрид Кепа Аррисабалага

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