Де Хеа может вернуться в Ла Лигу
Испанский футболист может продолжить карьеру на Родине.
Экс-голкипер Манчестер Юнайтед Давид де Хеа может вскоре обрести новый клуб.
Как сообщает издание El Desmarque, испанец может перейти в Реал Бетис. Представители андалусийцев уже провели встречу с вратарем.
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33-летний вратарь не против такого варианта, а "зелено-белым" необходимо усилить данную позицию из-за желания голкипера Руи Силвы покинуть клуб.
Напомним, что де Хеа с лета этого года пребывает в статусе свободного агента после того, как его контракт с Манчестер Юнайтед истек.
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