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Де Хеа может вернуться в Ла Лигу

Испанский футболист может продолжить карьеру на Родине.
Сегодня, 17:45
Давид де Хеа (в центре) / Getty Images
Давид де Хеа (в центре) / Getty Images

Экс-голкипер Манчестер Юнайтед Давид де Хеа может вскоре обрести новый клуб.

Как сообщает издание El Desmarque, испанец может перейти в Реал Бетис. Представители андалусийцев уже провели встречу с вратарем.

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33-летний вратарь не против такого варианта, а "зелено-белым" необходимо усилить данную позицию из-за желания голкипера Руи Силвы покинуть клуб.

Напомним, что де Хеа с лета этого года пребывает в статусе свободного агента после того, как его контракт с Манчестер Юнайтед истек.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Давид Де Хеа Реал Бетис

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