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Дженоа - Верона: обзор и результат матча чемпионата Италии 10.11.2023

"Грифоны" добыли минимальную победу.
Вчера, 23:46
Дженоа / Getty Images
Дженоа / Getty Images

В рамках 13 тура чемпионата Италии Дженоа на своем поле встретилась с Вероной.

Именно хозяева доминировали в матче двух аутсайдеров. У "грифонов" было множество моментов, но ждать их пришлось достаточно долго.

Первая по-настоящему опасная возможность у ворот Вероны возникла в концовке первого тайма. Калеб Экубан ударом из пределов штрафного майданчика отправил мяч мимо ворот, а в следующей атаке его "достижение" повторил Кони де Винтер.

Впрочем, штурм ворот гостей принес свои плоды еще до перерыва. Автором забитого гола стал Раду Дрегушин, отправив мяч в правый нижний угол ворот.

Во втором тайме коллектив Альберто Джилардино продолжил доминировать, но прекрасную игру демонстрировал голкипер Вероны Лоренцо Монтипо, однако атака "мастифов" так и не смогла отблагодарить своего стража ворот за то, что тот оставлял команде шансы хотя бы на ничью.

На 86 минуте на поле вышел Руслан Малиновский, но украинец не успел чем-то отметиться.

Статистика матча чемпионата Италии Дженоа - Верона

Дженоа - Верона 1:0

Голы: Дрегушин, 44

xG: 1.49 - 0.24
Удары: 16 - 7
Удары в створ: 6 - 1
Владение мячом: 49% - 51%.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: дженоа верона Руслан Малиновский

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