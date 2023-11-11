Перес - о Реале: Мы переживаем один из самых успешных циклов в истории

Президент Реала Флорентино Перес прокомментировал успехи команды за последнее время.

"Мы переживаем один из самых успешных циклов в истории нашего клуба. В футболе мы выиграли пятый Суперкубок Европы, клубный чемпионат мира и Кубок Испании. И все это при очень сложном календаре – чемпионат мира внес изменения, вынудив прекратить все соревнования".

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"В Кубке мы еще раз показали, что Мадрид никогда не сдается, и добились отличных результатов в матчах с отличными соперниками. Мы недавно выиграли Лигу чемпионов в 14-й раз, и команда боролась за то, чтобы выиграть его снова. Пусть никто не сомневается, что в этом сезоне мы собираемся попробовать еще раз. Эта команда не устанет побеждать", – приводит слова Переса издание Marca.

Напомним, в текущем сезоне после 12-ти туров Ла Лиги Реал занимает второе место в турнирной таблице, набрав 29 баллов.

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