Месси высказался о первом сезоне в Интер Майами

Нападающий Интер Майами Лионель Месси выступил с заявлением перед фанатами.

"Прежде всего, я хочу сказать спасибо вам за то, что пришли, за эту прекрасную церемонию. Для меня это нечто удивительное – разделить этот момент с вами. Я пробыл здесь недолго, но мне кажется, что прошло много времени.

Как я уже сказал в начале, я никогда не сомневался, что мне здесь понравится, и теперь у меня нет сомнений, что следующий год будет еще лучше".

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"Мы продолжим получать удовольствие, продолжим завоевывать титулы, и я надеюсь, что вы сможете поддерживать нас так же, как поддерживали с тех пор, как я приехал.

Это было потрясающе, и в следующем году нам предстоит вместе принять участие в важных турнирах. Спасибо вам всем и спокойной ночи", – приводит слова Месси Goal.

Напомним, в нынешнем сезоне МЛС на счету 36-летнего аргентинца 1 гол и 2 ассиста в 6 матчах МЛС.

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