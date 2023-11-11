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Довбик получил приятную награду в преддверии матча с Райо Вальекано

Украинец удостоился упоминания в топе лучших за уикенд.
Сегодня, 14:47
Артем Довбик / Getty Images
Артем Довбик / Getty Images

Нападающий Жироны Артем Довбык получил специальную карточку от компании Electronic Arts за свою игру против Осасуны (4:2).

Украинец попал в футбольном симуляторе EA FC 24 в команду недели, оформив три балла по системе гол+пас, за что ему дали карточку 83-м рейтинги. Базовая карта имеет показать 70.

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На одной из недавних тренировок форвард официально распаковал свой подарок от канадского разработчика, чем похвасталась Жирона в соцсетях.

Напомним, в субботу, 11 ноября, Жирона сыграет против Райо Вальекано. Стартовый свисток прозвучит в 15:00 по Киеву.

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