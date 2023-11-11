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Флорентино Перес: Реал Мадрид - лучший клуб в истории

Также президент признал существование "социологического мадридизма".
Сегодня, 16:21
Флорентино Перес / realmadrid.com
Флорентино Перес / realmadrid.com

Флорентино Перес открыл Генеральную ассамблею членов-представителей 2023 года огромной и наполенной пафосом речью.

Президент мадридского клуба не забыл об обвинениях своего коллеги Жоана Лапорты, заявившего, что социологический мадридизм стал причиной кампании против Барселоны.

Перес, в свою очередь, заявил что подоный феномен дейстивтельно существует и он всемирный, появился он и существует благодаря легендам.

"Правильным было бы сказать "всеобщий социологический мадридизм". Этот всеобщий мадридизм существует.

Легион фанатов, разбросанных по всему миру. Более того, существовал всеобщий социологический мадридизм, когда мы стали единственным клубом-основателем ФИФА и единственным клубом, который способствовал созданию Кубка Европейских чемпионов в 1955 году.

Кроме того, Реал был признан лучшим клубом XX века, и мы готовы повторить это в XXI веке. С нашими ценностями идентифицируют себя миллионы болельщиков. Социологический мадридизм существует благодаря легендам, которые выиграли пять первых Кубков европейских чемпионов подряд.

Их выдающиеся наследники выигрывали следующие Кубки, достигнув отметки в 14 побед в ЛЧ, что кажется недостижимым для любого другого клуба. 

Всеобщий социологический мадридизм – это феномен, достойный изучения и который очень трудно с чем-то сравнить. Это Реал Мадрид, лучший клуб в истории", – цитирует своего президента официальный сайт.

Ранее Перес также оценил последние успехи своей команды.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Флорентино Перес Реал Мадрид

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Флорентино Перес: Реал Мадрид - лучший клуб в истории
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