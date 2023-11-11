Райо Вальекано - Жирона: обзор и результат матча чемпионата Испании 11.11.2023

Украинский дует поучаствовал в двух голах команды.

В субботу, 11 ноября, в рамках 13-го тура Ла Лиги Райо Вальекано встречался с Жироной. Матч завершился победой гостей со счетом 2:1.

Игра началась для каталонцев с пропущенного гола, который им удалось отыграть лишь под занавес первого тайма. Виктор Цыганков отдал передачу на Артема Довбика, который точным ударом возобновил паритет.

Во второй половине хозяева решили больше давить на ворота Жироны. Они имели немало моментов, однако именно гости смогли выйти вперед. Вновь украинский дует создал момент, однако забить судилось Савио. Бразилец добил мяч в пустые ворота.

Данная победа принесла Жироне первую строчку в турнирной таблице Ла Лиги, а Райо так и остался на восьмом месте.

Статистика матча чемпионата Испании Райо Вальекано - Жирона

Райо Вальекано - Жирона 1:2

Голы: Гарсия, 5 - Довбик, 42, Савио, 65

Ожидаемые голы (xG): 1.79 - 3.95

Удары: 19 - 19

Удары в створ: 9 - 7

Владение мячом: 45% - 55%

Райо Вальекано: Димитриевски, Рациу (Де Фрутос, 78), Лежен, Мумин, Эспино, Паласон, Гарсия (Бебе, 78), Унаи Лопес (Кике Перес, 67), Оскар Валентин, Трехо (Нтека, 59), Камельо (Фалькао, 67).

Жирона: Гассанига, Мартинес, Блинд, Эрик Гарсия, Мигель Гутьеррес, Алеиш Гарсия, Эррера, Мартин (Фернандес, 85), Цыганков (Ян Коуто, 78), Савио (Порту, 84), Довбик (Стуани, 78).

Предупреждения: Мигель Гутьеррес (14), Гарсия (44), Мартин (73).

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