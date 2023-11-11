Бавария - Хайденхайм: результат матча
В субботу, 11 ноября, Бавария принимала дома новичка лиги Хайденхайм.
Гости начали будто бы даже бодрее хозяев, заставляли часто их ошибаться, в итоге Кейн открыл счет уже на 14-й минуте. Хайденхайм же сумел создать опасность у ворот Нойера лишь спустя полчаса после начала матча.
За это Харри наказал их вторым голом, и при счете 2:0 команды пошли на перерыв. Во втором тайме англичанин мог оформить хет-трик, но вратарь гостей сыграл уверенно. А на 67-й минуте Хайденхайм идеально разыграл контратаку и отыграл один мяч. А уже через пару минут Бесте забивает еще раз и Хайденхайм совершает неожиданный камбек.
И не успели гости порадоваться, как сразу же Геррейру снова вывел Баварию вперед, а за пять минут до конца основного времени Шупо-Мотинг оформил окончтаельный счет матча. Бавария лидирует в таблице, пока Байер не сыграл свой матч.
Статистика матча чемпионата Германии Бавария - Хайденхайм
Бавария - Хайденхайм 4:2
Голы: Кейн, 14, 44, Геррейру, 72, Шупо-Мотинг, 85 - Кляйндинст, 67, Бесте, 70
Ожидаемые голы (xG): 2.28 - 1.35
Удары: 18 - 8
Удары в створ: 8 - 3
Владение мячом: 68% - 32%
Бавария: Нойер - Мазрауи, Упамекано (Геррейру, 61), Ким Мин Чжэ, Сарр - Павлович (Дэвис, 75), Лаймер, Мюллер (Тель, 61), Сане, Гнабри (Шупо-Мотинг, 61), Кейн.
Хайденхайм: Мюллер - Траоре, Майнка, Гимбер (Шиммер, 83), Ференбах - Тойеркауф (Бек, 61), Мэлоуни (Зесса, 61), Бесте, Шеппнер, Динкчи (Пик, 83) - Кляйндинст.
Предупреждения: Мазрауи, 3
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