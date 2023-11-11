Борнмут - Ньюкасл: результат матча

В субботу, 11 ноября, Бонмут принимал дома Ньюкасл в рамках 12-го тура АПЛ, Илья Забарный провел на поле все 90 минут.

Довольно неожиданно с первых же минут игрой завладели именно хозяева, Нику Поупу пришлось попотеть, чтобы сохранить ничейный счет. "Сороки" так и не смогли оправиться под таким давлением и практически полностью отдали первый тайм сопернику.

В перерыве, похоже, Эдди Хау не нашел нужных слов, потому что уже на 60-й минуте Борнмут наконец открыл счет - Соланке без проблем переиграл Поупа. Лишь после гола Ньюкасл организовал опасную атаку, но удар Гордона был взят Нето.

На 74-й минуте Соланке оформляет дубль, а Борнмут продолжает громить команду, которая опережает ее в таблице на 10 позиций! В конце матча "вишни" могли получить еще и пенальти, но судья пожалел Ньюкасл и не стал назначать 11-метровый.

Благодаря неожиданной победе Борнмут выбирается из зоны вылета.

Статистика матча чемпионата Англии Борнмут - Ньюкасл

Борнмут - Ньюкасл 2:0

Голы: Соланке, 60, 73

xG: 0.71 - 0.29

Удары: 19 - 8

Удары в створ: 10 - 5

Владение мячом: 48% - 52%

Борнмут: Нето - Ааронс (Смит, 68), Сенеси, Забарный, Келли - Кристи, Кук, Тавернье (Ротуэлл, 90), Клюйверт (Синистерра, 68), Семеньо (Уаттара, 81) - Соланке.

Ньюкасл: Поуп - Триппьер, Шер, Ласселс, Холл (Ливраменто, 46) - Лонгстафф, Уиллок (Крафт, 90), Майли (Паркинсон, 66) - Альмирон (Ритчи, 31), Жоэлинтон, Гордон.

Предупреждения: Кук, 57, Сенеси, 86 - Ласселс, 85

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!