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Анчелотти верит, что Жирона поборется за чемпионство в Ла Лиге

Итальянец не скидывает со счетов каталонцев.
Сегодня, 13:22
Карло Анчелотти / Getty Images
Карло Анчелотти / Getty Images

Главный тренер Реала Карло Анчелотти оценил шансы Жироны на чемпионство.

"У них все очень хорошо, лучше, чем у нас. Вы должны учитывать, что Жирона не играет в еврокубках и может бороться за каждую игру".

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"Это команда, которая может бороться за чемпионство в Ла Лиге, и я в этом не сомневаюсь", – сказал Анчелотти в интервью пресс-службе клуба.

Напомним, после 13-ти туров Ла Лиги Жирона идет на первой строчке, опережая Реал на два очка.

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