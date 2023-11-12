Анчелотти верит, что Жирона поборется за чемпионство в Ла Лиге

Главный тренер Реала Карло Анчелотти оценил шансы Жироны на чемпионство.

"У них все очень хорошо, лучше, чем у нас. Вы должны учитывать, что Жирона не играет в еврокубках и может бороться за каждую игру".

Читай также: Связка Цыганков - Довбик помогла Жироне добыть победу над Райо Вальекано

"Это команда, которая может бороться за чемпионство в Ла Лиге, и я в этом не сомневаюсь", – сказал Анчелотти в интервью пресс-службе клуба.

Напомним, после 13-ти туров Ла Лиги Жирона идет на первой строчке, опережая Реал на два очка.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!