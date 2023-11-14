Коваленко – самый высокооплачиваемый игрок Эмполи

Украинский футболист Эмполи Виктор Коваленко имеет самую большую зарплату в клубе.

Портал Salary Sport опубликовал информацию о размере зарплат игроков итальянской команды.

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По данным источника, больше всего в команде зарабатывает украинец, получающий более 2 миллионов фунтов за сезон.

Топ-5 самых высокооплачиваемых игроков Эмполи:

Виктор Коваленко – 2,028 млн фунтов Себастьяно Луперто – 1,976 млн Ардиан Исмайли – 1,612 млн Альберто Грасси – 1,612 млн Лоренцо Тонелли – 1,612 млн

В текущем сезоне Коваленко провел четыре матча за Эмполи, в которых забил один гол.

Напомним, Виктор посвятил родному городу победный гол в ворота Наполи.

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