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Коваленко – самый высокооплачиваемый игрок Эмполи

Украинец зарабатывает приличную сумму.
Сегодня, 07:23
Виктор Коваленко / Getty Images
Виктор Коваленко / Getty Images

Украинский футболист Эмполи Виктор Коваленко имеет самую большую зарплату в клубе.

Портал Salary Sport опубликовал информацию о размере зарплат игроков итальянской команды.

Читай также: Победный гол Коваленко в обзоре матча Наполи - Эмполи

По данным источника, больше всего в команде зарабатывает украинец, получающий более 2 миллионов фунтов за сезон.

Топ-5 самых высокооплачиваемых игроков Эмполи:

  1. Виктор Коваленко – 2,028 млн фунтов
  2. Себастьяно Луперто – 1,976 млн
  3. Ардиан Исмайли – 1,612 млн
  4. Альберто Грасси – 1,612 млн
  5. Лоренцо Тонелли – 1,612 млн

В текущем сезоне Коваленко провел четыре матча за Эмполи, в которых забил один гол.

Напомним, Виктор посвятил родному городу победный гол в ворота Наполи.

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