Коваленко – самый высокооплачиваемый игрок Эмполи
Украинец зарабатывает приличную сумму.
Украинский футболист Эмполи Виктор Коваленко имеет самую большую зарплату в клубе.
Портал Salary Sport опубликовал информацию о размере зарплат игроков итальянской команды.
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По данным источника, больше всего в команде зарабатывает украинец, получающий более 2 миллионов фунтов за сезон.
Топ-5 самых высокооплачиваемых игроков Эмполи:
- Виктор Коваленко – 2,028 млн фунтов
- Себастьяно Луперто – 1,976 млн
- Ардиан Исмайли – 1,612 млн
- Альберто Грасси – 1,612 млн
- Лоренцо Тонелли – 1,612 млн
В текущем сезоне Коваленко провел четыре матча за Эмполи, в которых забил один гол.
Напомним, Виктор посвятил родному городу победный гол в ворота Наполи.
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