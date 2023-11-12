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"Для Херсона": Коваленко посвятил родному городу победный гол в ворота Наполи

Примечательно, что украинец забил на следующий день после годовщины деоккупации своей малой Родины.
Сегодня, 17:25
Виктор Коваленко / Getty Images
Виктор Коваленко / Getty Images

В рамках 12-го тура чемпионата Италии Эмполи на выезде победил Наполи благодаря голу Виктора Коваленко.

Украинский хавбек посвятил свой первый гол с октября 2021 года родному городу.

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"Для Херсона", - написал Коваленко в своем Instagram, прикрепив фото празднования забитого мяча.

Отметим, что вчера, 11 ноября, состоялась первая годовщина деоккупации Херсона от российских террористов.

Также стоит сказать, что сегодня, 12 ноября, голом отметился еще один уроженец Херсона Александр Караваев.

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