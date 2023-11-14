В Украине меньше всего легионеров в ТОП-лигах Европы

Футбольная обсерватория CIES провела исследование, где подсчитала процентное соотношение легионеров в различных чемпионатах.

Среди европейских чемпионатов УПЛ занимает последнее место по количеству иностранных футболистов. Общее число таких игроков составляет всего 14%.

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Ниже украинской лиги лишь идут аргентинская, уругвайская и колумбийская.

При этом, первую строчку занимает чемпионат Кипра - 70,8%. Среди топовых лиг наивысшую позицию занимает итальянская Серия А, у которой 61,3%.

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