В Украине меньше всего легионеров в ТОП-лигах Европы
УПЛ развивается за счет местных талантов.
Футбольная обсерватория CIES провела исследование, где подсчитала процентное соотношение легионеров в различных чемпионатах.
Среди европейских чемпионатов УПЛ занимает последнее место по количеству иностранных футболистов. Общее число таких игроков составляет всего 14%.
Читай также: В УАФ оценили скандальное удаление в матче Кривбасс - Динамо
Ниже украинской лиги лишь идут аргентинская, уругвайская и колумбийская.
При этом, первую строчку занимает чемпионат Кипра - 70,8%. Среди топовых лиг наивысшую позицию занимает итальянская Серия А, у которой 61,3%.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!