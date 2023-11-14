iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

В Украине меньше всего легионеров в ТОП-лигах Европы

УПЛ развивается за счет местных талантов.
Сегодня, 12:57
ФК Шахтер / Getty Images
ФК Шахтер / Getty Images

Футбольная обсерватория CIES провела исследование, где подсчитала процентное соотношение легионеров в различных чемпионатах.

Среди европейских чемпионатов УПЛ занимает последнее место по количеству иностранных футболистов. Общее число таких игроков составляет всего 14%.

Читай также: В УАФ оценили скандальное удаление в матче Кривбасс - Динамо

Ниже украинской лиги лишь идут аргентинская, уругвайская и колумбийская.

При этом, первую строчку занимает чемпионат Кипра - 70,8%. Среди топовых лиг наивысшую позицию занимает итальянская Серия А, у которой 61,3%.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ легионеры

Статьи по теме

Тренерские отставки сезона-2023/24: Вильярреал уволил второго тренера за осень Тренерские отставки сезона-2023/24: Вильярреал уволил второго тренера за осень
Черноморец - Рух 2:3 видео голов и лучших моментов матча УПЛ Черноморец - Рух 2:3 видео голов и лучших моментов матча УПЛ
Кривбасс выступил с заявлением по отказу Шовковского давать флеш-интервью Кривбасс выступил с заявлением по отказу Шовковского давать флеш-интервью
Днепр-1 одолел Шахтер и стал новым лидером УПЛ Днепр-1 одолел Шахтер и стал новым лидером УПЛ
Помочь журналистам

Видео

Черноморец - Рух 2:3 видео голов и лучших моментов матча УПЛ
Черноморец - Рух 2:3 видео голов и лучших моментов матча УПЛ

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина - первая ракетка Украины, Байндль выпала из ТОП-100
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Шахтер принес очки, Заря помогла Израилю максимально приблизиться к Украине
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Евро-202413:54
Украина - Италия: онлайн-трансляция матча отбора на Евро-2024
Европа13:51
Гламурная звезда женской команды Астон Виллы появилась в необычном наряде на вечеринке
Европа13:30
Харри Кейн: статистика-2023/2024
Евро-202413:25
Украина - Италия: онлайн-трансляция матча квалификации Евро-2024
ММА13:19
Чемпион UFC в полусреднем весе готовится к смене дивизиона
Евро-202413:00
Украина - Италия: где смотреть матч отбора Евро-2024
Европа12:57
В Украине меньше всего легионеров в ТОП-лигах Европы
Европа12:43
Роберт Левандовски: статистика-2023/2024
Евро-202412:35
Украина - Италия: прогноз на матч квалификации Евро-2024
Европа12:20
Левандовски и Ямаль уладили конфликт, возникший в матче с Алавесом
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK