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Экс-тренер Челси: Мудрик может стать игроком мирового класса

Роберто ди Маттео уверен, что у украинца есть потенциал для того, чтобы стать звездой.
Сегодня, 19:49
Михаил Мудрик
Михаил Мудрик

Бывший наставник Челси Роберто ди Маттео высказался о Михаиле Мудрике.

По словам итальянца, чтобы стать футболистом мирового уровня украинцу нужно обрести стабильность.

"Игроки мирового уровня имеют последовательность, поэтому если Мудрик сможет выступать на высоком уровне каждую неделю, то он будет на пути к тому, чтобы стать футболистом мирового уровня.

Он показал проблески этого, но ему нужно демонстрировать такую игру в каждой игре. Это разница между средним игроком и игроком мирового уровня", - сказал Ди Маттео.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Михаил Мудрик

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