Спортдир Баварии прокомментировал слухи связанные с лидером клуба
Кристиан Фройнд заверил, что "красные" хотят сохранить Лероя Сане.
Спортивный директор Бавария Кристиан Фройнд высказался о слухах вокруг Лероя Сане.
По словам Фройнда, информация о том, что клуб не ведет с немцем переговоры про продление контракта - ложь.
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"Сообщения о том, что мы не ведем с Сане переговоры - ложь.
Это лучшая версия Лероя Сане, которая была в Баварии. Он один из игроков, вокруг которого мы хотим строить будущее", - заявил функционер.
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