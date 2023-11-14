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Спортдир Баварии прокомментировал слухи связанные с лидером клуба

Кристиан Фройнд заверил, что "красные" хотят сохранить Лероя Сане.
Сегодня, 21:26
Лерой Сане / Getty Images
Лерой Сане / Getty Images

Спортивный директор Бавария Кристиан Фройнд высказался о слухах вокруг Лероя Сане.

По словам Фройнда, информация о том, что клуб не ведет с немцем переговоры про продление контракта - ложь.

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"Сообщения о том, что мы не ведем с Сане переговоры - ложь.

Это лучшая версия Лероя Сане, которая была в Баварии. Он один из игроков, вокруг которого мы хотим строить будущее", - заявил функционер.

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