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Вальверде: Когда я приехал в Реал, то думал, что я Месси и Роналду в одном лице

Первый день в Реале уругваец запомнил на всю жизнь.
Сегодня, 21:56
Федерико Вальверде / Getty Images
Федерико Вальверде / Getty Images

Федерико Вальверде рассказал о своих первых днях в мадридском Реале.

Он признался, что по приезду в Испанию был молодым и глупым, и чувствовал себя главной звездой футбола. Но жизнь быстро поставила его на месте.

Федерико вспомнил свой первый день в Кастильи, как он понял наконец, куда попал и насколько маленьким тогда был. Но он сумел сделать правильные выводы и сейчас стал тем, кем является.

"Могу назвать точный момент, когда я понял, что я болван. Слушайте, вам надо кое-что понять. Просто представьте себя на моем месте на секунду. Вам 17 лет. Два года назад вы спали на матрасе на полу, а теперь подписываете контракт с Реалом. Как тут можно не потерять голову?

Когда я приехал в Реал, то думал, что я Месси и Роналду в одном лице. Серьезно!  Но я быстро пришел в себя. Моя первая тренировка в «Кастилье», я вхожу в раздевалку, витая в облаках. Я был очень уверен в себе. Я даже ничего не помню о тренировке, все как в тумане.

Но я помню, что все одевались, а я смотрел вокруг и впитывал это все... и вдруг стал замечать, что все носят.

Ремни Gucci. Совершенно новые Nike, никаких потертостей. Кошельки и сумки Louis Vuitton. Помните, это даже не легенды, не Бензема, не Модрич, не Марсело, а дети! 

И вот я сижу там в своей грязной форме и даже бутсы не снимаю. Все отправляются в душ, и я вижу нижнее белье от Gucci. Чертовы трусы от Gucci, братан! Когда они их придумали? Сколько это вообще стоит?

И я думаю: хоть бы в моих сегодня не было дырок. Молю Бога, чтобы моя мама проверила белье. Помню, как сказал себе в тот вечер: "Мужик, ты кем себя возомнил? Это же мадридский Реал. Ты думаешь, что ты Криштиану? Ни хрена ты не Криштиану!", - написал Вальверде для The Player’s Tribune.

Ранее, напомним, Карло Анчелотти досрочно покинул собрание RFEF с тренерами.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реал Мадрид Федерико Вальверде

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