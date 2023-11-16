Рух договорился о сотрудничестве и поддержке ВСУ с трехкратным чемпионом Норвегии
Львовский Рух договорился о сотрудничестве и поддержке ВСУ с норвежским Бранном.
Два клуба совместно с ГО Самооборона Львовщины передали украинским артилеристам 8 автомобилей, более 70 дронов, акумуляторы и различное необходимое снаряжение.
Представитель норвежского парламента Петер Фрьолих прокомментировал взаимодействие местной команды с украинским коллективом.
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"Наша задача - объединить футбольных болельщиков из разных стран и помочь украинцам. Среди фанатов футбольного клуба Бранн есть много людей, которые захотели поддержать Украину. Нужно вместе бороться против российских оккупантов и Норвегия готова помогать в этом.
Надеюсь, когда Украина победит, мы сможем сыграть против Руха в Украине, чтобы сюда приехали норвежские болельщики", - заявил он.
Бранн трижды в своей истории становился чемпионом Норвегии. В текущем сезоне он занимает второе место, потеряв матиматические шансы на титул.
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