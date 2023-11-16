Ман Сити заинтересован в возвращении одного из прежних лидеров клуба
Лерой Сане может вернуться в клуб.
Полузащитник мюнхенской Баварии Лерой Сане может вернуться в АПЛ.
Как сообщает журналист Кристиан Фальк, в услугах Лероя заинтересован его экс-клуб Ман Сити. Также футболист может оказаться в Ливерпуле.
Сумма трансфера на данный момент не уточняется. Transfermarkt оценивает игрока в 75 млн евро, его контракт действителен до 2025 года.
В текущем сезоне вингер оформил 9 голов и 7 ассистов в 18 матчах во всех турнирах на клубном уровне.
Напомним, ранее сообщалось, что спортивный директор Баварии опроверг отсутствие переговоров с Сане о продлении контракта.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!