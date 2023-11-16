Ман Сити заинтересован в возвращении одного из прежних лидеров клуба

Лерой Сане может вернуться в клуб.

Полузащитник мюнхенской Баварии Лерой Сане может вернуться в АПЛ.

Как сообщает журналист Кристиан Фальк, в услугах Лероя заинтересован его экс-клуб Ман Сити. Также футболист может оказаться в Ливерпуле.

Сумма трансфера на данный момент не уточняется. Transfermarkt оценивает игрока в 75 млн евро, его контракт действителен до 2025 года.

В текущем сезоне вингер оформил 9 голов и 7 ассистов в 18 матчах во всех турнирах на клубном уровне.

Напомним, ранее сообщалось, что спортивный директор Баварии опроверг отсутствие переговоров с Сане о продлении контракта.

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