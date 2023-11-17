Мастер-шеф отдыхает: Звезды сборной Англии испекли печенье в виде легендарных игроков

Результат у игроков получился не сильно впечатляющим.

Игроки сборной Англии поучаствовали в шоу, где им необходимо было испечь печенье в виде легенд местного футбола.

Киран Триппье, Деклан Райс, Джордан Хендерсон и Трент-Александер Арнольд в стане национальной команды не только активно тренируются, но и показывают свои кулинарные способности.

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Каждому из футболистов дали задачу испечь любимого игрока среди легенд "трех львов". В итоге, должны были получиться Уэйн Руни, Пол Гаскойн, Стивен Джеррард и Джон Терри.

Напомним, в рамках отбора на Евро-2024 сборная Англии сыграет в пятницу, 17 ноября, против Мальты. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по Киеву.

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