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"Жалею об этом каждый день": Тюрам рассказал, как отдал другу бутсы от Месси

Француз поделился душераздирающей инсторией.
Сегодня, 21:19
Маркус Тюрам / Getty Images
Маркус Тюрам / Getty Images

Форвард Интера Маркус Тюрам поделился историей из детства, когда Лионель Месси отдал ему свои бутсы.

"Когда мне было 10 лет, я пошел посмотреть тренировку моего отца в Барселоне, и у меня не было с собой бутс. Месси был молод, и после тренировки я хотел выйти на поле и поиграть с другими детьми, а у Лео был почти тот же размер обуви, что и у меня: у меня был 38-й, а у него – 40-41-й".

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"Он оставил мне свои бутсы, я поиграл, а потом он сказал мне: "Забирай". В 10 лет я не понимал, что только что произошло, поэтому на следующий день я отдал их другу. Я жалею об этом каждый день" – заявил француз в интервью DAZN.

В текущем сезоне на счету Тюрама четыре гола и пять ассистов в 12-ти матчах Серии А.

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