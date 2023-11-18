Зинченко: Говорили с Жоржиньо о том, что будет интересная игра, но на поле друзей нет

Защитник лондонского Арсенала Александр Зинченко рассказал, общался ли он с Жоржиньо в преддверии матча Украина - Италия.

По словам футболиста, он будет рад увидеться с одноклубником, но будет относиться к нему, как к сопернику, а не как к другу.

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"Да, разговаривали с Жоржиньо о том, что будет очень интересная игра. Он понимает ответственность этой игры, я понимаю. Буду очень рад его видеть, но на поле друзей нет, - сказал Зинченко.

Отметим, что матч Украина - Италия состоится в Леверкузене в понедельник, 20 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 21:45.

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