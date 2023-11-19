Хавбек сборной Италии: У Украины есть прекрасные игроки. Быстрые и с отличной техникой

Украина в немецком Леверкузене встретится с Италией в рамках отбора на Евро-2024.

Хавбек итальянцев Николо Барелла высказался о предстоящем противостоянии. Футболист сделал комплимент "желто-голубым", но отметил, что если Италия будет контроллировать мяч, то коллективу Сергея Реброва будет тяжело.

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"Есть ситуации, когда мы должны совершенствоваться. На международном уровне вы платите высокую цену за ошибки. Я всегда чувствовал, что мы выиграем против Северной Македонии, реакция на пропущенные была великолепной - мы пытались забить, а не защищаться.

Это футбол, мы готовы. Конечно, проще выйти на поле с мыслями о победе, чтобы не оказаться в сложной ситуации.

У Украины есть прекрасные игроки. Они быстрые и с великолепной техникой. Однако на Сан-Сиро мы доказали, что им трудно, когда мы держим мяч, поэтому мы должны стремиться к этому", - сказал Барелла для Sky Sport

Матч состоится завтра, 20 ноября, в 21:45 по киевскому времени.

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