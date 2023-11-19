Барселона и Реал готовы поборотся с клубами АПЛ за лидера Баварии

На вингера Баварии Лероя Сане появились новые претенденты.

Как сообщает издание Sport, немец может оказаться в одном из грандов Ла Лиги. В услугах Лероя заинтересованы Барселона и Реал.

Уход Сане следующим летом очень вероятен, если ему не удастся договориться о новом контракте с Баварией, ведь текущий истекает летом 2025 года.

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Также на футболиста претендуют Ливерпуль и Манчестер Сити, где он уже играл. В текущем сезоне на счету игрока 18 матчей, забив 9 голов и отдав 7 ассистов.

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